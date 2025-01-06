نشرة التوك شو| حقيقة وصول فيروس HMPV الجديد إلى مصر وأصداء إقالة السيد البدوي من حزب الوفد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: سعر الهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من قدرة القرارات الجمركية التي اتخذتها الدولة لوقف تهريب الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تؤدِ إلى انضباط ملموس في سوق الهواتف، موضحًا أن السعر الحالي للهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي.

في برنامجه "الحكاية"، قال أديب: "الدولة حاطة في بطنها بطيخة صيفي بأن قراراتها الجمركية أوقفت تهريب الموبايل، حتى الآن مازال الموبايل المستورد من الخارج أقل سعرًا من نظيره المحلي.

لا زيادة في أسعار البترول والكهرباء.. وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطن وهناك زيادة في المخططات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال كجوك، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وزير المالية: ارتفاع سعر الصرف ينشط الإيرادات الضريبية ويعزز الاستثمار في مصر

كشف وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك عن تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، فإن ذلك يسهم في تنشيط الإيرادات الضريبية والجمركية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أكد كوجاك ارتفاع سعر الصرف يؤثر على الموازنة، ولكنه في المقابل يدعم النشاط التصديري ويعزز حصيلة الجمارك.

القومي للاتصالات: توطين صناعة المحمول الهدف الأسمى لإطلاق المنظومة الجديدة

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات، أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة، مشيرًا إلى أن كل ما تم هو تقنين لمنع تهريب المحمول للداخل.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن المنظومة الجديدة الخاصة بالضرائب والجمارك الخاصة بالهواتف المحمولة ليس بجديد وموجودة في القوانين من فترات سابقة ونتكلم على متحصلات موجودة بالقانون.

حاتم النجيب: توقعات بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة قبيل رمضان

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضًا واستقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث زيادة، فستكون بشكل طفيف.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح النجيب أن كمية المعروض في الأسواق تكفي لتلبية احتياجات المواطنين حتى شهر رمضان، وأن الأسعار ستبقى في المتناول، وفي حال ارتفاعها ستكون مقبولة.

أقل انتشارًا.. متحدث الصحة: فيروس HMPV لم يصل لمرحلة الوباء

أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس HMPV موجود منذ عام 2001 ولم يصل لمرحلة الوباء وقدرته على الانتشار أقل بكثير من فيروس كورونا، منوهًا بأن معدل انتشاره وسط الفيروسات التنفسية هي من 1 لـ15 شخص.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أولى خطوات الأمان الصحي هي الحصول على المعلومات الطبية الموثقة.

هل وصل فيروس HMPV الجديد إلى مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات والفحوصات لم تؤكد حتى الآن وجود فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الفيروسات لديها قابلية لحدوث تحورات منها ويتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا، وعلميا وطبيا ورصدا لا يوجد ما يثير الرعب على المستوى المحلي والدولي.

"غير قانوني".. أول تعليق من السيد البدوي على قرار فصله من حزب الوفد

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار فصله من الحزب، معربًا عن صدمته إزاء القرار، واصفًا بأنه "غير قانوني" وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علم بقرار فصله عبر أحد الزملاء، مؤكدًا أنه لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد.