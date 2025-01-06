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محمود سعد يعلق على فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة

01:32 ص الإثنين 06 يناير 2025

الإعلامي محمود سعد

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي محمود سعد على الجدل الدائر بشأن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج بصحبة الركاب، مشيرًا إلى التعقيدات الإجرائية التي سيواجهها المسافرون نتيجة لهذا القرار.

في بث مباشر عبر منصة تيك توك، انتقد سعد الإجراءات التي تشمل تقييم قيمة الهاتف وتحديد الرسوم المستحقة، معتبرًا أن هذه التعقيدات ستؤدي إلى تأخير المسافرين وإرباكهم.

كما أعرب عن عدم اقتناعه بالمبررات التي قدمتها الحكومة لفرض هذه الضرائب، مشددًا على الحاجة إلى حلول بديلة أقل ضررًا بالمواطنين.

وأكد على أهمية الشفافية في قرارات الحكومة، داعيًا إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، معتبرًا أن نسبة الضريبة المقترحة مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وأشار سعد أيضًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المصريين العاملين في الخارج الذين يرسلون هدايا لأهاليهم، مما قد يؤدي إلى تذمرهم.

في سياق ذلك، اقترح بعض البدائل، مثل تطبيق ضرائب أقل على الهواتف المستعملة، داعيًا إلى ضرورة التفكير في كيفية إدارة احتياجات المواطنين من الهواتف المحمولة دون التأثر بالضرائب أو الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة.

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