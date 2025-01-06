سمير غطاس: النضال السلمي حقق لغزة مكاسب أكبر بكثير من نظيره المسلح

كتب- حسن مرسي:

قال المفكر الاستراتيجي سمير غطاس إن حركة حماس حكمت قطاع غزة بشكل منفرد منذ عام 2007 حتى 2023، وتطالب الآن بالعودة للمشاركة في حكم القطاع في اليوم التالي لوقف إطلاق النار.

في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، تساءل غطاس: "ما هو النموذج الذي قدمته حماس خلال 16 عامًا من حكمها للقطاع لكي تعود لحكمه مرة أخرى؟"

وأشار غطاس إلى أن قيمة الشيكات التي حصلت عليها حماس من موريتانيا، التي تعاني من الفقر، تتجاوز 400 مليون دولار، لكن لم يدخل منها مليم واحد إلى غزة.

وأوضح أن 51% من موازنة غزة كانت تدفعها السلطة الفلسطينية لضمان توفير لقمة العيش للناس، فيما كانت حماس تحكم القطاع بالحديد والنار، دون أن تهتم بمصالح الشعب، في الوقت الذي يعيش فيه قادتها في شاليهات على البحر.

كما انتقد غطاس فكرة المغامرات العسكرية غير المحسوبة، مؤكدًا أنها لا تحرر الشعوب، مشيرًا إلى أن النضال السلمي حقق لغزة مكاسب أكبر بكثير من النضال المسلح الذي لم يحرر سنتيمترًا واحدًا من الأراضي المحتلة.

وأكد غطاس أنه لا يوجد شرق أوسط جديد في ظل وجود نتنياهو، وأن الرئيس ترامب يسعى لصفقة قرن ثانية قد تشمل إقامة "شبه دولة" فلسطينية