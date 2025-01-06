نشرة منتصف الليل| أمطار على القاهرة خلال ساعات.. وتفاصيل مكافحة فوضى السوشيال ميديا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هل وصل فيروس HMPV الجديد إلى مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات والفحوصات لم تؤكد حتى الآن وجود فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الفيروسات لديها قابلية لحدوث تحورات منها ويتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا، وعلميا وطبيا ورصدا لا يوجد ما يثير الرعب على المستوى المحلي والدولي.

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"غير قانوني".. أول تعليق من السيد البدوي على قرار فصله من حزب الوفد

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار فصله من الحزب، معربًا عن صدمته إزاء القرار، واصفًا بأنه "غير قانوني" وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علم بقرار فصله عبر أحد الزملاء، مؤكدًا أنه لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد.

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رئيس "علمية كورونا" يكشف تفاصيل عن فيروس HMPV الجديد

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من انتشار فيروس HMPV، مؤكداً على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، أوضح حسني أن فيروس HMPV ينتشر بطرق مشابهة لفيروس كورونا، حيث ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

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نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل استراتيجية مكافحة فوضى السوشيال ميديا

قال طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، إن هناك فوضى عارمة في السوشيال ميديا، حيث واجهت النقابة نوعين من الفوضى، الأول بعد ثورة يناير، ثم تطور الوضع مع تسارع التقنيات المستخدمة في الوسائط الإعلامية حتى اختلفت الرسالة بشكل عام وناقليها.

وأضاف "سعدة"، أنه في ظل هذه الفوضى، يتطلب الأمر أن تكون هناك رسالة إعلامية قادرة على المنافسة، مؤكدًا على ضرورة أن نكون قادرين على خدمة أنفسنا وبلدنا والمواطن المصري في حقه للحصول على معلومة صادقة وغير زائفة، وبناءً على ذلك، عملت النقابة على إعداد استراتيجية لمكافحة فوضى السوشيال ميديا على مدار عامين متتاليين.

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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بالظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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