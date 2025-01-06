أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين وحتى السبت 11 يناير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ورصدت خرائط الطقس، توافر فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، لافتة إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية الغير مؤثرة على شمال البلاد، كبداية لدخول منخفض جوي قادم بدأ تأثيره على مطروح والسلوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

الإثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

الثلاثاء:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من الأربعاء إلى السبت:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.