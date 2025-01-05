عمرو أديب: سعر الهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من قدرة القرارات الجمركية التي اتخذتها الدولة لوقف تهريب الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تؤدِ إلى انضباط ملموس في سوق الهواتف، موضحًا أن السعر الحالي للهاتف المستورد من الخارج لا يزال أقل من نظيره المحلي.

في برنامجه "الحكاية"، قال أديب: "الدولة حاطة في بطنها بطيخة صيفي بأن قراراتها الجمركية أوقفت تهريب الموبايل، حتى الآن مازال الموبايل المستورد من الخارج أقل سعرًا من نظيره المحلي.

وتابع مقدم "الحكاية": "الإجراءات الأخيرة لم تؤدي إلى انضباط ملموس في سوق الموبايل، بالعكس الكام يوم اللي فاتوا ذاد التهريب، واللي كان بيعمل في الموبايل 30 ألف مكسب هيكتفي بـ15 ألف بس بعد الرسوم".

وأشار أديب إلى أن الدولة تدعي نجاحها في تحصيل الرسوم الجمركية على 200 هاتف دخلوا مصر، بعد تخصيص 350 مفتشًا جمركيًا في المطارات، مضيفًا: "التهريب موجود في جميع السلع، وهناك مليارديرات يتربحون من خلاله في مصر، عايز تنقذ صناعتك الوطنية أوقوفوا التهريب، هل هنجر الخط على امتداده، هوا كله هات هات مفيش خد في مرة".

وتساءل: "هل من المعقول أن يكون هناك دولة تُهرب فيها سلعة بنسبة 95%؟" مؤكدًا أن المهربين يواصلون عملهم في تهريب الهواتف وقطع غيار السيارات والسجائر والشوكولاتة والياميش، مشيرًا إلى أن هناك 50 سيارة نقل تهربت من الجمارك دون أن يُلاحظ ذلك.

اقرأ أيضا..

طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا

رسميًا.. الثلاثاء المُقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص



