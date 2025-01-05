حاتم النجيب: توقعات بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة قبيل رمضان

كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضًا واستقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث زيادة، فستكون بشكل طفيف.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح النجيب أن كمية المعروض في الأسواق تكفي لتلبية احتياجات المواطنين حتى شهر رمضان، وأن الأسعار ستبقى في المتناول، وفي حال ارتفاعها ستكون مقبولة.

وأشار النجيب إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم أسعار السلع والمنتجات. وأكد أننا مقبلون على مواسم حصاد الثوم، وأوضح أن سعر البصل في طريقه للانخفاض.

كما نوه إلى أن البطاطس والطماطم تشهد مواسم متلاحقة، وأن آليات العرض والطلب ستحدد أسعارها. وأضاف: "أتوقع انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بسبب دخولنا في مواسم حصاد جديدة".

وفيما يتعلق بأسعار الليمون، أشار النجيب إلى استمرار ارتفاعها، مؤكدًا أنها لن تنخفض في الوقت الراهن، لكن هناك العديد من البدائل المتاحة في الأسواق ويجب الاعتماد عليها بشكل مؤقت. وأوضح أن إصابة أشجار الليمون وقلة الإنتاج هي الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الليمون في الفترة الأخيرة.

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