خاص| عبد السند يمامة بعد فصل السيد البدوي: باب التوبة مفتوح

كتبت- محمد عمارة:

علق عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على قراره بفصل الدكتور السيد البدوي من الحزب، مؤكدًا أن البدوي تجاوز في حق الدولة، وتحدث عن أنه لا يوجد نظام سياسي في مصر ولا حزب معارضة وكأننا نعيش في دولة استبدادية أو ديكتاتورية وهذا ما لم أقبله.

وأضاف "يمامة" في تصريحات خاصة لمصراوي،: "عندما يصف حزب الوفد أنه حزب لا هو موالي ولا معارض وليس له لون فهذا اعتداء على حزب الوفد".

وتابع: "هذه مسئوليتي ولا استطيع أن اتسامح فيها، قد اسامح في الخاص بالنسبالي، ولكن فيما يتعلق بالدولة والنظام السياسي لا يمكن خاصة وأن كلامه قد يأخذ في الخارج على أن الدولة لا يوجد فيها حقوق ولا حريات".

وردًا على عدم استدعائه في الحزب أكد "يمامة": "لازم أخذ موقف وباب التوبة مفتوح بعد أن يعدل ويغير، وقد ننظر وقتها في شأنه خاصة وأن المسألة دخلت في المنطقة الحمراء وهناك تطاول لا يمكن النقاش فيه".

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى، قد أصدر قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي من الحزب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها البدوي، والتي أعرب فيها عن استيائه من التراجع الذي شهده الحزب نتيجة ما وصفه بالتجاوزات ووجود عناصر غير مؤهلة داخله.

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