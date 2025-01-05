"غير قانوني".. أول تعليق من السيد البدوي على قرار فصله من حزب الوفد

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار فصله من الحزب، معربًا عن صدمته إزاء القرار، واصفًا بأنه "غير قانوني" وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علم بقرار فصله عبر أحد الزملاء، مؤكدًا أنه لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد.

وقال البدوي: كنت متحفظًا على كشف الحقائق حفاظًا على اسم الوفد، لكن ما يحدث حاليًا داخل الحزب أمر لا يمكن السكوت عليه، وعبدالسند يمامة يجهل أبسط مبادئ الإدارة والعمل السياسي، ويفتقر إلى الثقة بالنفس، كما أنه استعان ببعض الأشخاص لمهاجمة قيادات الوفد وتشويه سمعتهم، وهو ما يعد جريمة في حق الحزب.

ووصف البدوي ممارسات رئيس الحزب بأنها غير مفهومة، معتبرًا وصوله إلى منصب الرئيس بأنه "جاء في غفلة من الزمن"، مشيرًا إلى أن حزب الوفد كان دائمًا رمزًا لحرية الاختلاف واحترام الآراء، لكن الوضع تغير بشكل كبير مؤخرًا.

كما تطرق البدوي إلى سلسلة قرارات الفصل التي طالت العديد من قيادات الحزب، بدءًا من منير فخري عبدالنور وصولًا إلى النائب سليمان وهدان، معتبرًا أن هذه القرارات تعكس حالة من التخبط داخل الحزب.

https://www.youtube.com/watch?v=3X0v4Yw6ycU

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