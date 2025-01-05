رئيس حزب الوفد يصدر قرارًا بفصل السيد البدوي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى، قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي من الحزب.

ويأتي ذلك على خلفية استضافة قناة "صدى البلد" الدكتورالسيد البدوي، رئيس حزب الوفد سابقا، أمس في حوار تناول فيه الأوضاع السياسية والحزبية في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب البدوى عن استيائه من التراجع الذي شهده الحزب نتيجة ما وصفه بالتجاوزات ووجود عناصر غير مؤهلة داخله، من بينهم من تورطوا في قضايا تتعلق بتجارة الآثار.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه لرئاسة الحزب مجددًا، أكد أنه لا يخطط لذلك في الوقت الراهن، مفضلًا التركيز على إصلاح الوضع الداخلي. وبناء عليه قام الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى اليوم بقرار بفصل السيد البدوي.

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