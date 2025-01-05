هل وصل فيروس HMPV الجديد إلى مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات والفحوصات لم تؤكد حتى الآن وجود فيروسات غريبة أو مستحدثة أو متحورات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الفيروسات لديها قابلية لحدوث تحورات منها ويتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا، وعلميا وطبيا ورصدا لا يوجد ما يثير الرعب على المستوى المحلي والدولي.

وتابع مستشار الرئيس للصحة، أنه لا وجود لأي فيروسات جديدة في مصر بخلاف ما يظهر كل عام، مشددًا على أن الطب الوقائي يتابع باستمرار الفيروسات وحتى الأن لا دلائل على وجود فيروس HMPV الجديد الذي انتشر مؤخرًا في الصين.

وأوضح، أن الإصابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، وإنما يتم وصفها عندما يكون هناك بكتيريا ومضاعفات، مؤكدًا أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تحتاج أدوية معينة يكتبها الطبيب المعالج، إلا في حالة حدوث مضاعفات وحينها يوصف الطبيب المضادات الحيوية.

واختتم المصاب بالبرد والسعال عليه حماية نفسه من المضاعفات وحماية غيره من نقل العدوى لهم، من خلال الحصول على وصفات طبية مبكرة أو البقاء في المنزل لحين التعافي.

اقرأ أيضا..

طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا

رسميًا.. الثلاثاء المُقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص



