رئيس "علمية كورونا" يكشف تفاصيل عن فيروس HMPV الجديد

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من انتشار فيروس HMPV، مؤكداً على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، أوضح حسني أن فيروس HMPV ينتشر بطرق مشابهة لفيروس كورونا، حيث ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

وأكد على ضرورة غسل الأيدي بانتظام وبشكل صحيح، والبعد عن الأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي كإجراءات وقائية أساسية.

وعلى الرغم من أن فيروس HMPV ليس جديداً، حيث تم اكتشافه في عام 2001، إلا أن الدكتور حسام حسني أكد على أنه لا يوجد حتى الآن علاج خاص لهذا الفيروس.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة به تكون عادةً خفيفة، ولكنها قد تصبح خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، خاصة إذا لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الفيروس لم يصل إلى مصر حتى الآن، ولكن يجب على الجميع الاستعداد والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشاره.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا، مثل الإغلاق والعزل، لن تكون ضرورية لمواجهة فيروس HMPV، حيث أن خطورته أقل بكثير.

ودعا الدكتور حسام حسني المواطنين إلى عدم الهلع، ولكن إلى توخي الحذر واتباع النصائح الطبية، مؤكداً على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروسات والحفاظ على الصحة العامة.

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