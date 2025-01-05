نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل استراتيجية مكافحة فوضى السوشيال ميديا

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

قال طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، إن هناك فوضى عارمة في السوشيال ميديا، حيث واجهت النقابة نوعين من الفوضى، الأول بعد ثورة يناير، ثم تطور الوضع مع تسارع التقنيات المستخدمة في الوسائط الإعلامية حتى اختلفت الرسالة بشكل عام وناقليها.

وأضاف "سعدة"، أنه في ظل هذه الفوضى، يتطلب الأمر أن تكون هناك رسالة إعلامية قادرة على المنافسة، مؤكدًا على ضرورة أن نكون قادرين على خدمة أنفسنا وبلدنا والمواطن المصري في حقه للحصول على معلومة صادقة وغير زائفة، وبناءً على ذلك، عملت النقابة على إعداد استراتيجية لمكافحة فوضى السوشيال ميديا على مدار عامين متتاليين.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن محورين رئيسيين: الأول هو مركز مكافحة الشائعات، والثاني هو مكافحة المنشورات الدوارة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى التواصل مع المؤثرين.

مركز مكافحة الشائعات

ويهدف المركز إلى رصد الشائعات اليومية والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من الحقيقة وتوضيحها ونشرها، كما يتم متابعة الشائعات عبر فريق متكامل يتضمن مدير المركز، وفريق الرصد، ومراقبين للسوشيال ميديا، وباحثين متخصصين في تتبع أصل الشائعة، بالإضافة إلى مدققي المعلومات.

خطوات التدقيق

1- رصد الشائعات.

2- البحث عن أصل المعلومة.

3- التحقيق في صحتها.

4- وضع التصحيح على جروب خاص بالمركز.

5- موافقة النقيب على النشر.

6- نشر التصحيح على السوشيال ميديا.

آليات استفادة الإعلاميين

وتم إنشاء جروب رقمي يضم معدي البرامج والإعلاميين ومديري التحرير من أجل تزويدهم بالمعلومات الصحيحة.

وتوفر النقابة قنوات اتصال مباشرة معهم لتبادل المعلومات والاستفادة منها ونشرها، وتعقد النقابة دورات تدريبية تأهيلية للإعلاميين لتمكينهم من تدقيق المعلومات بشكل دقيق وصحيح، بالإضافة إلى دورات متخصصة لمعدي البرامج وكل من يرغب في تعلم تدقيق المعلومات.

خدمة الواتس آب للمواطنين

كما أنشأت النقابة مركزًا لخدمة المواطنين عبر تطبيق الواتس آب، حيث يمكن لأي شخص يرغب في التأكد من معلومة معينة أن يتواصل مع هذا الجروب، وسيتم الرد عليه بشكل سريع بعد التحقق من المصدر المعني، وسيتم نشر الرقم قريبا.

مكافحة المنشورات المضللة

كما تعكف نقابة الإعلاميين، على محاربة المنشورات المضللة، وهي مجموعة من المعلومات المغلوطة التي يتم ترتيبها بعناية لإعطاء انطباع بأنها حقيقية.

وتستمر النقابة في مكافحة هذه المعلومات الكاذبة والمضللة التي يتم بثها بمنتهى الحرفية من الداخل والخارج بهدف تشكيل رأي عام مزيف وتحريض المواطنين ضد بلادهم.

وشدد سعدة، على أن "الحرب الحالية هي معركة وعي وفكر"، وأن النقابة عازمة على مواصلة جهودها في هذا الاتجاه لضمان وصول المعلومات الحقيقية للمواطن المصري.

وأكد أنه سيتم قريبآ إجراء لقاءات مكثفة مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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