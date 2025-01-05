وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب- محمد سامي:

قام الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر، أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والأخوة، معربًا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدًا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن , متمنياً دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل حصناً منيعاً لمصر وشعبها.

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