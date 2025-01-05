أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بالظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة والوجه البحري.

وتابعت: يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والشرقية، كما تنش الرياع وتصل سرعتها لـ 32 كم في الساعة.

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