لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بالظواهر الجوية

06:16 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
  • عرض 25 صورة
    أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة والوجه البحري.

وتابعت: يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والشرقية، كما تنش الرياع وتصل سرعتها لـ 32 كم في الساعة.

253

اقرأ أيضا..
طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا

الطقس الأرصاد الأمطار درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟