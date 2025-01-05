بعد قليل.. نقابة الإعلاميين تدشن مركزا لمكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا

كتب- محمد أبو بكر:

تنظم نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، مؤتمراً صحفياً بعد قليل للإعلان عن إطلاق مركز لمكافحة الشائعات.

وتستعرض النقابة استراتيجيتها الجديدة لمواجهة فوضى السوشيال ميديا، والتحكم في انتشار الشائعات، مع التركيز على دور الإعلام في التصدي لتحديات العصر الرقمي.

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو إنشاء مركز لمكافحة الشائعات داخل النقابة، الثاني يركز على مكافحة المنشورات المتداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يهدف المحور الثالث إلى تنظيم جلسات منتظمة مع المؤثرين الملتزمين بهدف توعية الجمهور على السوشيال ميديا.