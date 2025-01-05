وزير الثقافة يوجه بافتتاح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في عيد الفطر

كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعمال تطوير ورفع كفاءة "مسرح بيرم التونسي" بالإسكندرية، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد الوزير أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تضمنت، تجهيزات الحماية المدنية، وأجهزة الصوت والإضاءة، وتطوير خشبة وقاعة المسرح، إلى جانب تطوير 18 غرفة للممثلين، و10 غرف لاستقبال الفرق المسرحية الزائرة للمسرح.

وشدد وزير الثقافة، على ضرورة الانتهاء من بقية التجهيزات الجارية، ليكون جاهزًا لتقديم العروض المسرحية خلال موسم عيد الفطر المُقبل.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المسارح، باعتبارها منابر للإبداع والتنوير، مشددًا على أهمية المسرح في تعزيز الوعي الثقافي والفني.

وأضاف وزير الثقافة، أن مسرح بيرم التونسي واحد من الصروح الثقافية العريقة، ونعمل على تطويره ليظل منارة فنية تخدم جمهور الإسكندرية، تدعم الحركة المسرحية المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الفنون والثقافة.

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