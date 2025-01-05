رئيس هيئة الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وضبط إيرادات الدولة

كتب- نشأت علي:

قال الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكي، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية في مصر.

وأضاف "رمضان"، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ: تسعى وزارة البترول حاليًا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضًا خطوات الهيئة لطرح مزايدات عالمية في مجال الذهب بدءًا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات في ذلك القطاع.

كما أشار إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد في البحث والاستكشاف لخامات التعدين.

وتابع أنه تم اتخاذ خطوات مهمة بشأن ثروات مصر التعدينية، مثل حظر تصدير الرمال البيضاء وبعض الأنواع من الخامات وحصرها على الصناعات المحلية فقط.

وأضاف: بالنسبة لخام الفوسفات يوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعي، الذي أثاره النواب، أشار "رمضان"، إلى توجيه نحو 1% من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية.

وحول التنقيب العشوائي عن الذهب، قال إن هناك خطوات لحوكمة لذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.

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