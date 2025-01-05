عميد طب القاهرة: 200 مليون لتطوير مستشفى أبو الريش المنيرة

كتب - عمر صبري:

ترأس عميد طب القاهرة، الدكتور حسام صلاح، اجتماع مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني لشهر ديسمبر 2024، وتصدرت نسبة الإشغال 100% في بعض الأقسام مثل أقسام العظام وأقسام أمراض النساء والتوليد.

وخلال الاجتماع، عرض ملف متابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة حتى ديسمبر 2024، عدد 49,275 حالة. أما بالنسبة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي بالمستشفيات، فقد بلغ عدد الحالات في الفترة من 1 ديسمبر 2024 حتى 19 ديسمبر 2024، 2,133 حالة بواقع 1,636 حالة نفقة دولة و497 حالة تأمين صحي.

في سياق متصل، قال الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، إن مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" شهدت تطورات نوعية في بنيتها التحتية وخدماتها الطبية، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في مجال الرعاية الصحية المستدامة لطب الأطفال. حيث إن مستشفى الأطفال الجامعي تختص بتقديم خدمات طبية متكاملة للأطفال، تخدم في حدود 595,000 مريض سنويًا، ويتم بها أكثر من 11,700 جلسة غسيل كلى دموي سنويًا، و4,000 عملية جراحية، و2,500 عملية منظار، و24 عملية زرع كلى و12 عملية زرع نخاع سنويًا.

وأضاف صلاح، خلال تصريحات صحفية على هامش مجلس المستشفيات أمس، أن مستشفى الأطفال "أبو الريش المنيرة" تضم 265 سريرًا حاليًا، والمستهدف أن تصل إلى 333 سريرًا مع نهاية مشروعات التطوير، وتضم 6 رعايات مركزة، و52 حضانة، و6 غرف عمليات، و14 عيادة خارجية، بالإضافة إلى الاستقبال والطوارئ وخدمات اليوم الواحد.

وأشار إلى أن المستشفى تضم أيضًا 7 وحدات تخصصية لأمراض وزرع الكلى، وأمراض الدم وزرع النخاع، والغدد الصماء والسكر، والكبد، والأعصاب، والجهاز الهضمي والمناظير، والجراحة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات مثل الأشعة المقطعية لقياس هشاشة العظام والموجات الصوتية، ورسم المخ والأعصاب والعضلات والتحاليل الطبية. حيث تم تطوير أربع رعايات بسعة سريرية 123 سريرًا.

وذكر أن تجديد وتطوير العديد من منشآت المستشفى والأجهزة تقدر التكلفة الإجمالية لها بـ 200 مليون جنيه.

وأكد على رفع كفاءة الأجهزة الطبية، حيث تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة التشخيصية، مما ساهم في تحسين دقة التشخيص والعلاج وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لتشمل تخصصات جديدة مثل زرع الكلى وزرع النخاع، مما جعل المستشفى وجهة للأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة ومعقدة.

وتابع: "الرعاية المركزة بالدور السابع، تم إنشاء وحدة رعاية مركزة متكاملة تضم 29 سريرًا، بزيادة قدرها 200% عن العدد السابق، والوحدة مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وتستقبل أكثر من 1,000 طفل سنويًا بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه. إذ تقدم هذه الوحدة خدمات طبية فائقة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة تتطلب تدخلات طبية دقيقة وسريعة، مما يعزز فرص إنقاذهم ويخفف الضغط عن وحدات الرعاية الأخرى". أما الوحدة العامة والرعاية المتوسطة بالدور السادس، فهي تضم 30 سريرًا للرعاية العامة و6 أسرّة للرعاية المتوسطة، وتم رفع كفاءتها بتكلفة 8 ملايين جنيه. حيث تمكن هذا التطوير من استيعاب عدد أكبر من المرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، مع توفير بيئة علاجية آمنة.

ونوه إلى تطوير الوحدة العامة ووحدة الأعصاب بالدور الخامس، وتشمل 29 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة الأعصاب المتخصصة التي تضم 6 أسرّة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية. وإحلال وتجديد الوحدة بالكامل بتكلفة 30 مليون جنيه. ويقدم هذا القسم خدمات علاجية متخصصة للأطفال الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي المعقدة، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع التي تضم الوحدة 24 سريرًا للإقامة، وغرف عزل، و4 كبسولات مخصصة لزرع النخاع، بتكلفة تطوير بلغت 40 مليون جنيه.

ولفت إلى رفع كفاءة وحدة المبتسرين. تحتوي الوحدة على 50 حضانة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، لتصبح واحدة من أفضل وحدات المبتسرين في مصر. وتعتبر وحدة المبتسرين حجر الزاوية في رعاية الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل نقص الوزن وصعوبات التنفس واضطرابات في الوظائف والعلامات الحيوية. توفر هذه الوحدة رعاية متكاملة لهؤلاء الأطفال، مما يقلل من معدلات الوفيات بين حديثي الولادة، خاصة في الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. فضلًا عن تطوير غرف العمليات والعناية الجراحية. شمل المشروع تجديد 6 غرف عمليات وتجهيز رعاية جراحية متخصصة لزرع الكلى بتكلفة 15 مليون جنيه. الوحدة تجري حوالي 300 عملية شهريًا و20 عملية زرع كلى سنويًا، مما يعزز هذا التطوير من قدرة المستشفى على إجراء عمليات جراحية دقيقة ومعقدة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، أن رؤية المستشفى تتبلور في أن تكون رائدة ومركزًا عالميًا للتميز في مجال صحة الأطفال، حيث تتلاقى أحدث الاكتشافات الطبية مع الرعاية الإنسانية الشاملة.

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