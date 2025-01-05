وزير البترول: قطاع التعدين يمثل 1% من الناتج المحلي

كتب- نشأت على:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إن هناك خطوات للانطلاق في قطاع التعدين وتعظيم مشاركته في الناتج المحلي.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكي بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية في مصر.

وقال بدوي: "قطاع التعدين يمثل 1% من الناتج المحلي المصري حاليًا، وهي نسبة ليست على القدر الذي تستحقه مصر"، متابعًا: "لذلك نسعى كفريق عمل لتعظيم العائد من هذا القطاع ليصل إلى نحو 5 أو 6% من الناتج المحلي المصري".

وأوضح أن الوزارة لديها عدد من المحاور الأساسية التي تعمل وفقًا لها خلال الفترة الحالية.

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