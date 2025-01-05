الصحة تطلق حملة "عيد من غيرها" للمتعافين من الإدمان

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة "عيد من غيرها" بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للعام السابع على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترات الإجازات بعيدًا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تذكرهم بمرحلة ما قبل التعافي من تعاطي المواد المخدرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان نظمت العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل 18 مستشفى ومركزًا تابعين للأمانة على مستوى المحافظات، بمشاركة 350 متعافيًا، بالإضافة إلى الندوات التوعوية عبر دور الثقافة والعبادات والأندية الرياضية.

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في بيان اليوم، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من الإدمان ومساعدتهم في توفير ظروف جيدة لقضاء المناسبات والإجازات، ضمن برامج التأهيل لإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة».

وأضافت عبدالمقصود، أنه ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها» أقامت الأمانة دوري كرة قدم للمتعافين بمشاركة 140 متعافيًا، منوهة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم عدة برامج توعوية وتأهيلية ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها»، حيث يتم توفير عدد من الأسرة المخصصة للمرضى المتعافين للإقامة فترة الأعياد في المستشفيات لمساعدتهم على تجاوز الأوقات عالية الخطورة.

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