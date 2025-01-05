10 تخصصات مطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تلقي طلبات التقدم لشغل وظائف بـ وظائف السكة الحديد 2025 اعتبارًا من يوم 19 يناير الجاري وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويستمر التقديم على وظائف السكة الحديد 2025 حتى يوم 2 فبراير المقبل، وذلك لشغل 1098 وظيفة في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025

1- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين).

2- مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع (تعيين).

3- فني مناورة رابع/ فني مزلقان رابع/ فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين).

4- مساعد قائد قطار رابع (تعيين).

5- منظم حركة قطارات ثالث/ أخصائي تحكم مركزي ctc ثالث/ مراقب حركة مركزي ثالث (تعيين).

6- مهندس حركة ثالث (تعيين).

7- مهندس سكة ثالث (تعيين).

8- مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين).

9- مهندس إشارات ثالث (تعيين).

10- مهندس كهرباء ثالث (تعيين).

ملاحظات يجب مراعاتها أثناء التسجيل

1- عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

2- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

3- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

4- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي).

5- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

6- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

7- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

8- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج، وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

9- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

10- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري)، علمًا بأن يكون الإيصال به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

11- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

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