عيد الميلاد المجيد.. رئيس "النواب" يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس

كتب- نشأت علي:

توجَّهَ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس؛ لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنيًا أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة .

وأكد رئيس مجلس النواب أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري والوقوف جنبًا إلى جنب؛ لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي .

وأعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والأخوة بين أبناء وطننا الغالي.

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