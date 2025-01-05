تفاصيل الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع.. يربط 6 محافظات بطول 250 كم

كتب- محمد نصار:

تخطط وزارة النقل لتنفيذ مشروع الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك من أجل اكتمال خطوط شبكة القطار السريع الأربعة.

وبحسب المخطط المستهدف، يبدأ هذا الخط من بورسعيد وصولًا إلى محطة أبو قير في الإسكندرية.

ويربط خط القطار الكهربائي شمال الدلتا، بين بورسعيد وأبو قير بطول حوالي 250 كم.

ويبلغ عدد محطات الخط المستهدف تنفيذها نحو 14 محطة، مرورًا بـ 6 محافظات (بورسعيد - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية).

ويمتد هذا الخط موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ويساعد في خدمة مناطق التنمية الصناعية والعمرانية الجديدة على طول المسار.

وينتهي الخط عند أبو قير الجديدة، والتي سيتم تنفيذ محطة تبادلية بها وذلك للربط مع خط مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

أهمية الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع

يكتسب هذا الخط أهمية كبيرة من خلال محاور التنمية للمدن التي يمر عبرها مثل مدينة غرب بورسعيد ومدينة الأثاث بدمياط.

كما يعمل على خدمة وتطوير المواني والمراكز اللوجستية في بورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية والدخيلة.

ويساعد أيضًا في تعظيم الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة للأراضي للعديد من مناطق الإنتاج والصناعة والاستثمار في شمال الدلتا.

ويربط محاور التنمية بالشبكة الحالية للسكة الحديد والمواني البحرية والمواني الجافة لتعظيم نقل البضائع بين هذه المواني وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات التنمية المستدامة كالتالي:

1- ربط المواني المطلة على الساحل (ميناء شرق التفريعة - ميناء بورسعيد - ميناء دمياط البحري - ميناء أبو قير).

2- ربط مدن (بورسعيد - دمياط - دمياط الجديدة - جمصة - المنصورة الجديدة - بلطيم - إدكو - أبو قير).

3- الربط مع الميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط الجديدة.

4- الربط مع السكك الحديد القائمة بمدن القناة (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد).

5- تسهيل حركة الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي بما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمدن والمناطق الصناعية والمواني.

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