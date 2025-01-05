من أي مكان.. خطوات استخراج شهادة بيانات تعاقد "الكهرباء" إلكترونيًّا

كتب- محمد صلاح:

أتاحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين، فرصةَ تقديم طلب استخراج شهادة بيانات تعاقد إلكترونيًّا عبر المنصة، دون أن تكون هناك حاجة للذهاب إلى شركة الكهرباء لاستخراجها.

ويوضح "مصراوي" الشروط المطلوبة وخطوات استخراج الشهادة، وَفق المنصة، كالتالي:

شروط استخراج شهادة بيانات "تعاقد إلكتروني":

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إدخال بيانات الطلب وبيانات العداد مسؤولية مقدم الطلب.

- في حالة وجود أي خطأ في البيانات المقدمة؛ الشركة غير مسؤولة عن هذه البيانات وما ينتج عنها من رفض للطلب أو نتيجة الطلب بالبيانات الخطأ، ولا يتم رد أي رسوم تم سدادها أو أقساط ومديونيات تم سدادها على حساب آخر.

- لا يتم تسليم الشهادة إلا بعد التأكد من شخصية مقدم الطلب، وصفته وتقديم المستندات المطلوبة.

خطوات استخراج شهادة بيانات تعاقد على الكهرباء إلكترونيًّا:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- تظهر الصفحة الرئيسية بها بعض الخدمات؛ لذلك يجب الضغط على أيقونة كل الخدمات.

- بعد ظهور الخدمات المتاحة على المنصة، يتم الضغط على أيقونة استخراج شهادة بيانات تعاقد.

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات التعاقد، والتي تتمثل في (نوع الهوية، رقم الهوية، اسم مقدم الطلب، رقم الهاتف، بيانات العداد، أحدث قراءة للعداد، صورة حديثة للعداد، تاريخ قراءة العداد، اسم الجهة الصادر لها الشهادة).

- وفي النهاية الضغط على إرسال الطلب حتى يتم تسجيل طلب إصدار شهادة بيانات تعاقد من شركة الكهرباء التابع لها المواطن إلكترونيًّا.

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