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وزير العمل يُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية

11:04 ص الأحد 05 يناير 2025

وزير العمل محمد جبران

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كتب- أحمد السعداوي:

جدد محمد جبران وزير العمل، دعوته للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، ورسائل الهاتف الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

ونبه الوزير - في بيان اليوم الأحد - إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضحاً أن خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

وأكد أن الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: هنا أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: id=100064535599158 ، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً، أو عبر الرسائل النصية.

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محمد جبران وزير العمل رسائل الهواتف الوهمية
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