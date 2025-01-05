حقنة البرد.. الصحة تحذر: تسبب أزمات حادة لأصحاب 5 أمراض مزمنة

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان من اللجوء إلى ما يعرف بـ"حقنة البرد" كعلاج لنزلات البرد، مؤكدة أن هذه "الخلطة السحرية" الشائعة ليست علاجًا فعالًا لنزلات البرد، بل قد تسبب مضاعفات خطيرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن حقنة البرد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة مثل:

* مرضى السكري.

* مرضى القلب.

* مرضى الربو.

* مرضى الكبد.

* الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الوزارة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء أو حقنة، خاصة بالنسبة لمرضى الحالات المزمنة، حرصًا على سلامتهم ولتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على الإرشادات الطبية الموثوقة والحصول على العلاجات المناسبة لنزلات البرد من خلال الطبيب المختص.

ماذا تحتوي "الخلطة السحرية" للبرد؟

ووفق وزارة الصحة، فإن هذه "الخلطة السحرية" تحتوي على الكورتيزون، والذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة، كما له أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت الوزارة إلى أن "حقنة البرد" تتضمن مضاداً حيوياً، والذي لا يُعد علاجاً مناسباً لنزلات البرد الفيروسية، حيث تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية فقط.

وأكدت أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يجعل الجسم أكثر مقاومة لها على المدى البعيد، مما يؤدي إلى ضعف فعالية هذه الأدوية في علاج العدوى المستقبلية.

وأضافت: "الخلطة السحرية تحتوي على مسكنات الآلام وخوافض الحرارة، في حين أن الاستخدام الزائد للمسكنات وخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر والربو، كما أن الإفراط في تناولهم يسبب قرحة في المعدة واختلال في وظائف الكلى".

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