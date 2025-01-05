النائب ثروت سويلم يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد

كتب- نشأت علي:

هنأ النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد النائب ثروت سويلم أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، مؤكدا أنّ الشعب المصري نموذجا فريدا في الترابط والتلاحم، إيمانا بقيمة المواطنة في تعزيز السلم الاجتماعي وأنّ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي السبيل نحو حفظ أمن المجتمع واستقراره.

وأكد سويلم أن مشاركة المسلمين الأخوة الأقباط أعيادهم، تأكيداً على أن المصريين سيظلون نسيجاً واحدا مهما حاول أعداء الوطن والسلام التفريق بينهم، وروح المحبة والإخاء ستظل موجودة بين الشعب.

وتوجّه سويلم إلى الله داعيا أن يجعل العام الجديد عام خير على مصر وشعبها، وأن يتمكن المصريون من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وأن تواصل مصر نهضتها.