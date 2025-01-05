"سلامة الغذاء" تطلق تطبيق "بوابة التسجيل الموحد" لتسهيل تسجيل المنشآت الغذائية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الأحد، إطلاق الهيئة لتطبيقها الذكي "بوابة التسجيل الموحد"، والذي يُعد نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل المنشآت الغذائية بجميع أنواعها المختلفة عبر الهواتف الذكية.

وأوضح الهوبي في بيان اليوم، أنه في ضوء التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات الذي يشهده العالم الآن، فقد بادرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإطلاق تطبيقها الإلكتروني الجديد، والذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز وتيسير قنوات التواصل مع أصحاب المنشآت الغذائية بهدف تسهيل تسجيل منشآتهم من خلال هواتفهم الذكية، بما يقلل من الوقت والجهد لإتمام عملية التسجيل بشكل فعال وسريع.

وأكد الهوبي أن هذا التطبيق الإلكتروني الجديد يُعد أحد أدوات الهيئة الفعالة والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

واستعرض مميزات "بوابة التسجيل الموحد"، والتي تشمل التكامل الإداري بين مختلف الإدارات، حيث تضم البوابة في الوقت الحالي 12 إدارة رقابية تعمل معًا لضمان تنظيم واستيعاب جميع طلبات التسجيل، زتعدد أغراض التسجيل، حيث تدعم البوابة أغراضًا متعددة مثل التسجيل في القائمة البيضاء، وتوفيق الأوضاع، والتصدير، بالإضافة إلى توفير الوقت من خلال رقمنة الإجراءات، حيث يتم تقليل الزمن المستغرق في إتمام عملية التسجيل بشكل كبير، فضلًا عن سهولة الاستخدام، فتعد البوابة واجهة مستخدم بسيطة ومباشرة تساعد على تقليل الأخطاء وتسريع تقديم الطلبات.

ويمكن تحميل التطبيق الإلكتروني "بوابة التسجيل الموحد" على الهواتف الذكية بكل سهولة ويسر. ويتضمن التطبيق تسجيلًا صوتيًا يوضح كيفية تعامل أصحاب مختلف المنشآت الغذائية وإتمام عملية تسجيل منشآتهم خطوة بخطوة، وذلك عبر رابط التطبيق الإلكتروني.. اضغط هنا