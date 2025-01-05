الصحة: تقديم 10 ملايين خدمة في المنشآت الطبية بأسيوط خلال 11 شهرًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 10 ملايين و570 ألفًا و322 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة أسيوط، منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات محافظة أسيوط قدمت 2 مليون و22 ألفًا و827 خدمة طبية، شملت خدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والحالات الداخلية، والرعايات المركزة، والحضانات، بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوي التي بلغت 174 ألفًا و255 جلسة. كما تم تقديم 2 مليون و517 ألفًا و526 خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات، حيث تم تفعيل 13 عيادة مسائية في تخصصات متنوعة، بمستشفيات: (أسيوط العام، الإيمان العام، صدر أسيوط، الرمد، الحميات، النساء والتوليد، ديروط المركزي، القوصية المركزي، منفلوط المركزي، أبنوب المركزي، البداري المركزي، صدفا المركزي، والغنايم المركزي).

وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه تم تقديم 118 ألفًا و793 خدمة من خلال 94 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تقديم 10 آلاف و852 خدمة عبر خدمات التشخيص (عن بُعد). وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، ومنها إنشاء وحدات جديدة مثل عناية السكتة الدماغية، ووحدة السموم، ووحدة الإصابات والحوادث، وتطوير قسم الحروق، وإنشاء وحدة طب الجنين، وعناية للأطفال، وعيادة أمراض وراثية بمستشفى الإيمان العام.

كما أوضح أن مستشفى أسيوط العام شهد استحداث وحدة مناظير المسالك البولية، ووحدة مناظير النساء، وعيادة أمراض الدم، وعيادة أمراض الذكورة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لعلاج الأورام. وفي مستشفى النساء والتوليد، تم إنشاء وحدة مناظير النساء، وافتتاح عناية النساء، وعناية للأطفال. أما مستشفى حميات أسيوط، فقد تم استحداث وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة عناية الحميات وأمراض الكبد.

وأشار إلى التطوير الشامل لبعض المستشفيات من خلال مشروع «حياة كريمة»، ومنها مستشفى ديروط المركزي، وساحل سليم، ومنفلوط المركزي، وأبنوب المركزي. كما يجري العمل على تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات صدر أسيوط، وأسيوط العام، والإيمان العام، والقوصية المركزي، بالإضافة إلى أجهزة الرنين المغناطيسي بمستشفى الإيمان العام.

من جهته، أكد الدكتور محمد زين، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط، تقديم 5 ملايين و517 ألفًا و730 خدمة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، شملت 788 ألفًا و998 خدمة في مجال الصحة الإنجابية. كما تم تطوير ورفع كفاءة 242 وحدة ومركز صحة على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة.

ونوّه «زين» بأهمية التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الأطباء، بالتعاون مع جامعة أسيوط، حيث تم تنفيذ 40 دورة تدريبية استفاد منها 3519 فردًا، بهدف تحسين الأداء ورفع مؤشرات الجودة في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف أنه تم المرور على 2624 منشأة صحية غير حكومية لمتابعة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها لمعايير الجودة. كما شملت الحملات المرور على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لمتابعة سير العمل، واستطلاع مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "الكهرباء" على توقف خدمة شحن الكروت بالمنافذ خارج الإدارات في ٣ محافظات

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية

الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى هذا الموعد