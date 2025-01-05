وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي تتسلم 8 مشاريع بحثية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد وتسجيل وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي من خلال الإدارة العامة للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة (RHD)، واعتمادها مؤخرًا من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ضمن تجديد اعتماد المستشفى للعام الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وحدة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تم إنشاؤها وتفعيل العمل بها في فبراير 2023، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الصحة المصرية وكلية الطب بجامعة هارفارد في مجالات المنح الدولية، وعلى رأسها برنامج الأبحاث الإكلينيكية (E-CSRT)، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، باستحداث وحدات الأبحاث الطبية الإكلينيكية بالمستشفيات والقطاعات الطبية التابعة للوزارة.

وأشار «عبدالغفار» في بيان اليوم، إلى أهمية وحدة الأبحاث الإكلينيكية في دعم البحث العلمي والإشراف على فعاليات التعليم الطبي المستمر، من خلال عدة محاور شملت: نشر ثقافة البحث العلمي وتحفيز أعضاء الفريق الطبي، على مدار عامين، للمشاركة في البرامج والمشاريع البحثية، علاوة على إعداد خطط تعليمية وبرامج تدريبية حول المبادئ الأساسية للأبحاث الإكلينيكية، والممارسة الطبية الجيدة (GCP)، وطرق قراءة وإعداد الأوراق البحثية، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية المحلية والدولية، والمنح الدراسية والبعثات للطلبة المصريين والأجانب.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن وحدة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بالمستشفى قامت بتفعيل عدد من مذكرات التفاهم، وإعداد بروتوكولات التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي والنشر الدولي المشترك، بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المصرية والدولية، ومنها مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة (E.C.C.R.M)، ومؤسسة مارك الدولية للأبحاث الإكلينيكية (MARC). وفي هذا السياق، تم استلام 20 رسالة ماجستير، و4 رسائل دكتوراه، و8 مشاريع بحثية خاصة شملت أقسام القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والطوارئ، وجراحة المخ والأعصاب، مع اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة للتسجيل، بجانب عدد من الطلبات الخاصة برسائل الدكتوراه والماجستير التي لا تزال قيد استكمال الموافقات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد الشربيني، المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية، أنه بالتنسيق مع إدارة النظم والمعلومات بالمستشفى ومسؤولي شركة "Health Insights"، تم تحديث نظام إدخال البيانات بالمستشفى وتأسيس قاعدة بيانات قوية تُمكن الباحثين من الحصول على البيانات اللازمة، وتتيح إمكانية تحليلها وعرضها في صورة أوراق بحثية.

كما تم تنظيم برنامج تدريبي على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمستشفى (EMR Training) خلال شهري يونيو ويوليو 2023، تحت إشراف وحدة الأبحاث الإكلينيكية وبمشاركة واسعة من أقسام القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والأورام، والباطنة العامة، والكلى، وجراحة القلب والصدر، ووحدات زراعة الكبد والكلى، والطوارئ، وجراحات التجميل، والمخ والأعصاب، والقسطرة المخية، والتمريض، بحسب الشربيني.

اقرأ أيضًا:

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "الكهرباء" على توقف خدمة شحن الكروت بالمنافذ خارج الإدارات في ٣ محافظات

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية

الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى هذا الموعد