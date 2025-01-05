أول تعليق من "الكهرباء" على توقف خدمة شحن الكروت بالمنافذ خارج الإدارات في ٣ محافظات

كتب ـ محمد صلاح

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة مع الشركة المنفذة لبرنامج الشحن الموحد وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك لوضع حل جذري لمشكلة تأثر نظام شحن العدادات الموحد بالمنافذ الخارج عن مقار مراكز الخدمات المنتشرة في القرى والنجوع وغيرها من المناطق النائية، إذ أن نظام الشحن القديم كان غير ٱمن بالمرة وهو ما دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للمضى قدما في تنفيذ برنامج الشحن الموحد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بوجه عام لديها ٣ مليون و٤٠٠ ألف مواطن، تم تركيب عدادات مسبقة الدفع لهم، وبالتالي لابد من وجود سيستم شحن ٱمن لهم من خلال منظومة مؤمنة.

وأكد أنه سيتم توفير أجهزة "هاند هيل" جديدة سيتم تسليمه للموظفين كي يستطيعوا الشحن لأي مواطن في أي وقت ومكان بسهولة ويسر، مع التأكيد أنه خلال الفترة الحالية ستقوم الشركة بتوفير أجهزة كمبيوتر بالمناطق المتأثرة كحل مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المنافذ المتأثرة بعدم تفعيل خدمة الشحن الموحد لمكاتب خدمة صغيرة من خلال تواجد جهاز كمبيوتر كي يستطع الشحن بانتظام لمواجهة التحديات والصعوبات التي يعاني منها المواطنين بالمناطق المتأثرة بعدم استقرار وانتظام أعمال الشحن.