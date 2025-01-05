المستشار عبد الرحمن محمد يكشف مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في وزارة العدل.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أوضح عبد الرحمن أن سن الحضانة لم يتغير، حيث أقرته المحكمة الدستورية العليا عند 15 سنة، مما يضمن المساواة بين الأطفال الذين نشأوا في نفس البيئة.

وأشار إلى أن ترتيب الحضانة يتضمن الأب كرقم 2 بعد الأم، وفي حال سقطت الحضانة عنها، تنتقل الحضانة إلى أم الأم ثم أم الأب.

ولفت إلى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم لأسباب معينة، فإنها تنتقل إلى الأب، مضيفًا أن هذه المسألة لا يمكن وضع ضوابط ثابتة لها، بل تعتمد على كل حالة على حدة ويحددها القاضي.

وتابع عبد الرحمن محمد أن الطفل لا يلتقي مع أهلية الأب طوال فترة الحضانة، وقد تم تنظيم إمكانية استضافة الأب للطفل في بيته لمدة محددة خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة، وفي حال لم يُعد الأب الطفل بعد انتهاء مدة الاستضافة، قد يتعرض للعقوبة بالحبس مع الشغل.