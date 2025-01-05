نشرة التوك شو| انطلاق حزب الجبهة الوطنية وإعفاء جديد من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية

أجرى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، حوارا صحفيا طولا مع الكاتب عصام الشريف رئيس تحرير موقع "الحرية"، تناول خلاله العديد من القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الإعلامية والسياسية في مصر.

وتطرق الحديث إلى الأوضاع الداخلية، إذ انتقد الجلاد بشدة أداء حكومات الدكتور مصطفى مدبولي، المتعاقبة في الملف الاقتصادي.

مستشار الرئيس للصحة: يتم رصد الفيروسات بصورة منتظمة منذ بدء فصل الشتاء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات التنفسية أنواعها كثيرة جدًا والأنفلونزا لها العديد من الصور والأنواع، موضحًا أن الفيروسات تتشابه في أعراضها وهي نتيجة للالتهاب التنفسي، ناصحَا بمن يعاني من نزلات برد بعدم الخروج من المنزل في تلك الفترة وفي حالة زيادة الأعراض التوجه واستشارة الطبيب.

وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أنهم يرصدون بصورة منتظمة الفيروسات الموجودة في مصر منذ بدء فصل الشتاء وما قبله، مؤكدًا أن الطب الوقائي يمارس ذلك وعلى المستوى الاكلينيكي يتم تقييم انتشار الفيروسات وحدتها وتداعياتها ودرجة انتشارها وتأثيرها على المرضى والتعرف على عدد المصابين والتعرف على شكل المضاعفات.

الجزار: حزب الجبهة مش جاي يوزع بطاطين وكراتين.. وأديب: "طب إزاي هتدخلوا البرلمان؟"

أكد عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة ليس سلمًا للوزارة أو نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قال الجزار: "محدش ليه عندنا جمايل علشان نردهاله، العرجاني وياسين منصور وكامل أبو علي دي ناس عايزة ترد الجميل للدولة في صورة عمل مجتمعي".

لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. ووكيل المؤسسين يرد

كشف عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، تفاصيل العلاقة بين المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والحزب الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، بشأن تمويل العرجاني الحزب وما العائد عليه، أكد الجزار، : "و لماذا يمول ياسين منصور وأيمن الجميل وكامل أبو علي الحزب؟.. موضحًا أن هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون إلى دخول البرلمان ولا أي شئ.

عباس شراقي: 130 زلزالًا ضرب إثيوبيا في أسبوعين

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في إثيوبيا لم يكن يحدث أبًدا بخصوص أعداد الزلازل المضاعفة، مشددًا على أن هناك 130 زلزالًا ضرب إثيوبيا في أسبوعين وهذا العدد تشهده منذ 10 سنوات.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، رغم أنها منطقة زلازل إلا أن العدد الكبير جدًا ووتيرة الزلازل التي تضرب إثيوبيا ترتفع بشكل كبير ووصلت قوتها إلى 5.8 على مقياس ريختر.

إعفاء جديد من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

أعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن قرار جديد يحمل مفاجأة سارة للمواطنين فيما يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يُعرض على قناة الحدث اليوم، أوضح موسى أن هناك إعفاءات جديدة تخص الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج.

أحمد موسى يكشف أسباب قرار مصر بمنع دخول السوريين أراضيها

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقيادة الجديدة في سوريا، حيث أشار إلى أن هناك شخصًا أجنبيًا تم تعيينه في الجيش السوري ولا يتحدث العربية، بالإضافة إلى وجود مصريين مطلوبين للعدالة تم تعيينهم في نفس الجيش.

وخلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أكد موسى أن مصر قد قدمت طائرة مساعدات للشعب السوري، مشددًا على أن جميع البيانات المصرية تعكس دعم الدولة للشعب السوري ومؤسسات الدولة الوطنية.