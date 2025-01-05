تعديل قانون العمل الجديد.. منح العامل حق تحديد موعد إجازته أثناء الامتحانات

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن مشروع قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 49، حيث منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية في حال كان متقدماً لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر العامل صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

وتنص المادة المعدلة في قانون العمل على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية، وأن هذه الأيام لا تحسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل، وتُحدد الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية من قبل اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل داخل المنشأة.

النص كما ورد من الحكومة

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3. اجتياز الامتحان بنجاح.

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

- وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى

التغيير الرئيسي في المادة

وكان التعديل الأساسي في المادة هو حذف الشرطين الثاني والثالث من النص السابق، حيث كان يشترط أن تكون الدراسة متعلقة بنوع العمل في المنشأة وضرورة اجتياز الامتحان.

ويأتي التغيير في إطار أن الإجازة قاصرة على أيام الامتحانات الفعلية فقط وليس على التفرغ الدراسي، حيث تم التأكيد على أن اجتياز الامتحان يعد أمرًا لاحقاً على الحصول على الإجازة وليس شرطاً مسبقاً لها.

ووفق ما سبق، يصبح بإمكان العامل تحديد موعد إجازته السنوية أثناء فترة الامتحانات بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بفترة كافية.

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