قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 71، حيث نصت على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة في حال وجود عدة شروط محددة.

يأتي هذا التعديل بقانون العمل الجديد في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.

الأنواع التي اعتُبرت غير محددة المدة

تنص المادة 71 على أن عقد العمل يعتبر غير محدد المدة في الحالات الآتية:

- إذا كان العقد غير مكتوب.

- إذا لم ينص العقد على مدة محددة.

- إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة، واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات.

- إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة المحددة دون اتفاق مكتوب بين الطرفين.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 71، هو التغيير في البند الثالث، حيث كان ينص البند على اعتبار العقد غير محدد المدة في حالة تجديده لمدة تزيد عن ست سنوات، ولكن مع التعديل الجديد، تم تقليص هذه المدة إلى أربع سنوات فقط.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الثامن عشر، الذي انعقد في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق كلا الطرفين.

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