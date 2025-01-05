الجزار: حزب الجبهة مش جاي يوزع بطاطين وكراتين.. وأديب: "طب إزاي هتدخلوا البرلمان؟"

كتب- حسن مرسي:

أكد عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة ليس سلمًا للوزارة أو نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قال الجزار: "محدش ليه عندنا جمايل علشان نردهاله، العرجاني وياسين منصور وكامل أبو علي دي ناس عايزة ترد الجميل للدولة في صورة عمل مجتمعي".

وأضاف وزير الإسكان السابق، أن "حزب الجبهة الوطنية مش جاي يوزع بطاطين وكراتين"، ليرد أديب: "أمال هتدخلوا البرلمان ازاى؟".

وأكمل وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية: "مش عايزين ندخل البرلمان بالطريقة دى، السياسة ليست خداع الناس والكذب عليهم ولكن تنفيذ الوعود والتعامل بصدق وشفافية مع المواطنين، وأن نواجه المشكلات وأن نضع حل لها بشكل حقيقي أو نقول أننا غير قادرين".

وتابع الجزار: "حزب الجبهة الوطنية جاء في ضوء المشهد السياسي الذي لا يلاقي استحسان عموم المواطنين رغم وجود عدد كبير من الأحزاب".

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