الحج السياحي 2025.. مد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تمديد مواعيد إبرام التضامنات بين الشركات السياحية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير 2025، وذلك لمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقالت "الغرفة"، وفق خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إنه في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج الحالي 1446هـ، وإلحاقًا للكتاب الدوري رقم 373 لسنة 2024 بتاريخ 29 ديسمبر 2024، الذي يتناول آليات إبرام التضامن بين الشركات السياحية المنفذة للحج، وحرصًا على مصالح الشركات السياحية، تهيب غرفة الشركات السياحية بجميع الشركات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات التضامن لضمان استكمال باقي الإجراءات المقررة لموسم الحج.

يذكر أن محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن موعد رد مبلغ جدية حجز برامج الحج السياحي 1446هـ-2025.

موعد رد جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن موعد رد جدية الحجز يكون خلال شهر من الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم إلى الحج السياحي 2025، كما يلي:

- شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

- أصل الشهادة وتطعيم كورونا والجرعة التنشيطية.

- 6 صور 4*6 خلفية بيضاء، وبالنسبة للسيدات "يفضل غطاء في الرأس".

- أصل جواز السفر ولا تقل مدته عن عام.

- شهادة QR Code للتطعيمات.

- بطاقة تطعيم الالتهاب السحائي.

- فيش مميكن "قبل السفر بـ3 شهور ع الأقل".

وجاءت الفئات الممنوعة من الحج هذا العام 1446هـ - 2025، هي:

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

- مرضى التليف الرئوي.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

- من سبق له فريضة الحج حتى 5 سنوات سابقة.

- فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي.

- الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أصحاب أمراض التليف الكلوي والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

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