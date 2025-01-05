يخلي الصبية كركوبة.. ‫تعرف على أمثال المصريين عن شهر طوبة

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر طوبة 1741 من التقويم القبطي، الشهر الذي يشتهر ببرودته القارسة وأهميته الكبيرة كموسم زراعي.

موعد بدء شهر طوبة

يبدأ شهر طوبة رسميًا يوم الخميس 9 يناير 2025، ليستمر 30 يومًا حتى 7 فبراير المقبل، ومع تبقي 4 أيام فقط على بداية الشهر، يستعد المصريون لاستقباله بترقب، خاصة في الأرياف حيث يتزامن مع الأنشطة الزراعية.

طقس شهر طوبة وأهميته الزراعية

يعرف شهر طوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع طقس بارد جدًا ورياح نشطة ورطوبة مرتفعة، ويطلق المصريون على هذا الشهر مقولة شهيرة: "طوبة تخلي الصبية كركوبة"، في إشارة إلى شدة البرودة التي تميز هذا الوقت من العام.

ويعرف شهر طوبة أيضًا بمقولة شهيرة وهي:"طوبة أبو البرد والعنوبة الآلام".

كما يشهد الشهر هطول الأمطار التي تغذي الأراضي الزراعية، مما يجعله موسمًا رئيسيًا لزراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، ويتميز أيضًا بقصر النهار وطول الليل، وهو ما يجعل التجمعات العائلية حول الدفء من أبرز مظاهره الاجتماعية.

الأمثال الشعبية والشهور القبطية

ارتبطت الشهور القبطية بالأمثال الشعبية التي تصف حالة الطقس أو الأنشطة الزراعية فيها، ومن أشهر الأمثال عن الأشهر القبطية:

شهر توت: "توت ري ولا تموت"، إشارة إلى بدء موسم الري.

شهر بابه: "بابة خش واقفل البوابة"، للتعبير عن برودة الطقس.

شهر هاتور: "هاتور يقول للبرد طور طور"، و"هاتور أبو الدهب منثور"، في

إشارة إلى حصاد القمح.

شهر كيهك: "كياك صبحك مساك"، لوصف قصر النهار.

شهر طوبة: "طوبة هتخلي الصبية كركوبة"، لوصف شدة البرد.

شهر أمشير: "أمشير أبو الزعابير"، دلالة على الرياح الشديدة.

شهر برمهات: "برمهات روح الغيط وهات"، إشارة إلى الحصاد.

شهر برمودة: "برمودة دق العامودة"، لوصف عملية دق سنابل القمح.

شهر بشنس: "بشنس يكنس الغيط كنس"، أي موسم تنظيف الحقول بعد الحصاد.

شهر بؤونة: "في بؤونة تنشف المياه من الماعونة"، لوصف الحرارة.

شهر أبيب: "أبيب أبو اللهاليب"، دلالة على حرارة الجو.

شهر مسرى: "مسرى تجري فيه كل ترعة عسرة"، في إشارة إلى مياه

الفيضان.

شهر النسئ: "الشهر الصغير"، لكونه الأقصر بأيامه الخمسة أو الستة.

ترتيب الشهور في التقويم القبطي

يتكون العام القبطي من 13 شهرًا، يبدأ في 11 سبتمبر وينتهي في 10 سبتمبر من العام التالي. ترتيب الشهور كالتالي:

توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

كيهك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

أمشير: من 8 فبراير إلى 9 مارس.

برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

برمودة: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

أبيب: من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

مسرى: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

النسئ: من 6 إلى 10 سبتمبر.

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