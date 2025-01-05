هل تعالج الخلطة السحرية نزلات البرد؟.. الصحة تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مدى فعالية الخلطة السحرية (حقنة البرد) في علاج نزلات البرد التي تنتشر بكثرة خلال فصل الشتاء.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن حقنة البرد لا تعالج هذا النوع من الأمراض وتسبب مشاكل كثيرة لأصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد.

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