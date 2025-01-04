ضياء رشوان يوجه سؤالاً على الهواء لعمرو أديب: "مش عايز إجابة من الكتاب"

كتب- حسن مرسي:

أكد ضياء رشوان، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن شرعية أي نظام برلماني تعتمد بشكل أساسي على وجود معارضة.

وأوضح "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أنه "لا أخلاقيًا أو سياسيًا يمكن أن يكون هناك حزب واحد، سواء كان اشتراكيًا أو رأسماليًا، بينما تعتبر باقي الأحزاب هوامش، فهذا لا يليق بمصر".

وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية لا يتضمن في قاموسه كلمة "موالاة"، مشيرًا إلى أهمية إعادة بناء الوعي المصري المعاصر وتصحيح المصطلحات.

وأكمل: "الحياة السياسية في مصر بعافية، هوا فيه معارضة بجد عشان تكون فيه موالاة حقيقية، عايز أسألك يا عمرو ومش عايز إجابة من الكتاب.. اللي عمل 30 يونيو لوحده يرفع إيده؟.. ثورة 30 يونيو صنعتها كل أطياف المجتمع وليس حزب معارضة".

وأكد أنه لكي تكون هناك موالاة حقيقية، يجب أن تكون هناك معارضة جادة، مشددًا على حرص الحزب على وجود جبهات معارضة قوية في البرلمان، سواء من داخل حزب الجبهة الوطنية أو من خارجه، مؤكدًا أن لديهم برنامجًا سياسيًا يسعى لتعزيز هذا التوجه.

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول

وظائف خالية في 4 شركات كهرباء -تفاصيل وتخصصات



