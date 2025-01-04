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لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. ووكيل المؤسسين يرد

11:08 م السبت 04 يناير 2025

عاصم الجزار

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كشف عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، تفاصيل العلاقة بين المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والحزب الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، بشأن تمويل العرجاني الحزب وما العائد عليه، أكد الجزار، : "و لماذا يمول ياسين منصور وأيمن الجميل وكامل أبو علي الحزب؟.. موضحًا أن هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون إلى دخول البرلمان ولا أي شئ.

وأشار إلى أن هدف هؤلاء رجال الأعمال هو رد الجميل للدولة في صورة عمل مجتمعي، وقولنالهم لا هنوزع كراتين ولا بطاطين، إحنا عايزين نعلم الناس إزاي يصطادوا ومنديلهمش سمكة.

وأوضح وزير الإسكان السابق، أن العرجاني ساهم بشكل كبير في تجهيز اللقاءات وكان واحدًا من عشرة أسماء ساهمت في تلك الاجتماعات.

وأضاف الجزار، أنه لا يوجد حزب في العالم يقوم على اشتراكات أعضائه فقط، بل يجب أن يكون للحزب ممولون من رجال الأعمال لضمان استمراره وقوته.

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إبراهيم العرجاني حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار ضياء رشوان الانتخابات البرلمانية
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لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
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