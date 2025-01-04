ضياء رشوان: لا نسعى لتشكيل حكومة.. والموالاة أو المعارضة المطلقة ليست هدفنا

كتب- حسن مرسي:

أكد ضياء رشوان، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن السياسة لم تكن حاضرة بشكل كافٍ خلال الفترة الرئاسية الأولى، وكان ذلك مبررًا لبناء الدولة ومحاربة الإرهاب.

وفي حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أوضح رشوان، أن الحزب الجديد يضم فرقاء ومدارس سياسية متباينة تهدف إلى مواجهة الأزمات.

وأكد "رشوان"، أن حزب الجبهة الوطنية، يسعى لإعادة الاعتبار للسياسة من خلال اسمه وأفكاره، مشيرًا إلى أن النظام الحزبي الواحد أثبت فشله تاريخيًا، وهذا هو السبب وراء سعي الحزب نحو نظام حزبي متعدد الأطراف.

وأضاف أنه إذا كانت لديهم القدرة على جمع التوكيلات في يناير والدخول في الانتخابات في أغسطس والوصول إلى الأغلبية في المجالس النيابية فهذا يعني اننا هابطون من السماء، مؤكدًا أن بناء قاعدة شعبية على رأس أولويات الحزب، مشيرًا إلى أن فكرة الحصول على الحكم ستكون شراكة إذا تحقق ذلك في المستقبل.

وعندما سُئل أديب عما إذا كان الحزب يسعى ليكون بديلاً لحزب مستقبل وطن بهدف الوصول إلى الحكم، رد رشوان قائلًا: "لا نسعى لتشكيل حكومة خلال شهور من تدشين الحزب الجديد، والموالاة المطلقة أو المعارضة المطلقة ليست هدفنا."

وأوضح عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أنهم لا يرغبون في أن يكون الحزب الوليد مجرد نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان، بل يسعون لأن يكونوا أداة للإقناع بالحجة.

وأشار إلى أن البرلمان الحالي يأتي في سياق اجتماعي وسياسي مختلف، مؤكدًا أن مصر تستحق الأفضل وأن الإفراز الحالي للبرلمان كان مختلفًا، مؤكدًا أن حزبهم الوليد ليس أحادي اللون، وأنهم سيخوضون الانتخابات بشكل حقيقي.

اقرأ أيضا..

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول





وظائف خالية في 4 شركات كهرباء -تفاصيل وتخصصات



