أحمد موسى يكشف أسباب قرار مصر بمنع دخول السوريين أراضيها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقيادة الجديدة في سوريا، حيث أشار إلى أن هناك شخصًا أجنبيًا تم تعيينه في الجيش السوري ولا يتحدث العربية، بالإضافة إلى وجود مصريين مطلوبين للعدالة تم تعيينهم في نفس الجيش.

وخلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أكد موسى أن مصر قد قدمت طائرة مساعدات للشعب السوري، مشددًا على أن جميع البيانات المصرية تعكس دعم الدولة للشعب السوري ومؤسسات الدولة الوطنية.

وعن قرار مصر بمنع دخول السوريين، أوضح موسى أن من حق أي دولة اتخاذ قرارات تحافظ على شعبها وأمنها القومي.

وأشار إلى أنه تم منح الجنسية السورية للعديد من الميليشيات، حيث بلغ عددهم في غضون أيام الآلاف، مما زاد من القلق الأمني.

وأضاف موسى أن سوريا قد منعت اللبنانيين من دخول أراضيها، وهذا حقها، مؤكدًا أن مصر لن تتأثر بغضب البعض تجاه القرارات التي تهدف إلى حماية سلامة الشعب المصري وأمنه القومي، مشيرًا إلى أن جميع الميليشيات الإرهابية الدولية موجودة في سوريا.

وأكد موسى أن مصر قد فتحت أبوابها أمام السوريين بعد الأزمة التي شهدتها بلادهم، حيث تم معاملتهم كضيوف، وهو ما يتكرر دائمًا في خطاب الرئيس السيسي، رغم بعض الانتقادات من المواطنين المصريين.

وذكر موسى أن السوريين لم يسكنوا الخيام، حيث توجد علاقة تاريخية مشتركة بين مصر وسوريا، معربًا عن شكره للأصوات العاقلة في سوريا التي تقدر جهود مصر.

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