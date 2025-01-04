أمطار غزيرة ورعدية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض العديد من المناطق غدًا الأحد إلى أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية.

وقالت الأرصاد في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة".

وأضافت: "أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50)كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول



