إعفاء جديد من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن قرار جديد يحمل مفاجأة سارة للمواطنين فيما يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يُعرض على قناة الحدث اليوم، أوضح موسى أن هناك إعفاءات جديدة تخص الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج.

وأكد أن القرار يشمل إعفاء الهاتف الشخصي للمواطن، بالإضافة إلى الهاتف الثاني الجديد الذي يتم استيراده إلى مصر من أي رسوم جمركية.

وتابع موسى موضحًا أن الهاتف الشخصي المستعمل من قبل المواطن سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية، بشرط أن يكون قد تم استخدامه قبل 1 يناير 2025. فيما يتعلق بالهاتف الثاني الذي يتم جلبه كهدية لأحد أفراد العائلة، سيتم أيضًا إعفاؤه من الجمارك، شريطة أن يتم تسجيله لدى موظف الجمارك وتسجيله على تطبيق هاتفي ليكون مدرجًا ضمن الهواتف المعفاة من الرسوم.

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