الأقوى منذ 10 سنوات.. عباس شراقي يكشف تفاصيل زلزال إثيوبيا الجديد

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاصيل زلزال إثيوبيا الذى وقع اليوم السبت، ووصفه بأنه الأقوى خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقال "شراقي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن الزلزال الإثيوبي الذي وقع اليوم يعد أقوى زلزال خلال العشر سنوات الأخيرة بمقياس 5.8 درجة حيث يتوالى النشاط الزلزالى بقوة فى إثيوبيا حيث وقع الساعة 2:53 ص بتوقيت القاهرة زلزال بقوة 5.8 درجة على عمق 10 كم في منطقة الاخدود الأثيوبي، على بعد 10 كم شمال بركان دوفن الذي بدأ نشاطه أمس، وهو اقوى زلزال خلال العشر سنوات الماضية، ولم ترد أي معلومات عن الخسائر.

وأكد عباس شراقي، أن زلزال إثيوبيا اليوم يعتبر رقم 6 حتى ظهر اليوم بقوة 4.4 - 5.8 درجة.

ولفت شراقي إلى أن الزلازل التي تقع في إثيوبيا تعمل على مزيد من التشققات والفوالق مما يسمح للماجما أو المحاليل الساخنة من الاندفاع نحو سطح الأرض نتيجة الضغط الشديد وزيادة الأبخرة والغازات فى باطن الأرض.





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