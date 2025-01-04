"لغم مالي".. شادي المنزلاوي يحُذر من مخاطر الاستثمار في البيتكوين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وصف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، العملة المشفرة بأنها "لُغم مالي" قد ينفجر في وجه مستثمريها في أي لحظة، موضحًا أنه منذ تأسيسها عام 2009 بقيمة دولار واحد، شهدت العملة قفزات هائلة لتتجاوز 100 ألف دولار، مع توقعات بارتفاعها أكثر، مما يثير تساؤلات حول استقرارها في ظل غياب غطاء مادي مثل الذهب أو الأصول التقليدية.

وأوضح "المنزلاوي"، في تصريحات لمصراوي، أن البيتكوين وُلدت لخدمة مصالح محددة، وربما تحت مظلات دولية غامضة، وبدأت كأداة لغسيل الأموال، قبل أن تصبح وسيلة تداول رقمي لكن مع تقلب قيمتها بشكل حاد وغير منطقي، تبقى مخاطر الانهيار قائمة.

وأشار شادي المنزلاوي إلى أن العملات المشفرة تُنتج بعمليات "تعدين" تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء عبر مزارع خوادم، ما يثير قلقًا بيئيًا عالميًا.

وعلى عكس العملات التقليدية المدعومة بأصول مادية، تعتمد البيتكوين على خوارزميات ومعادلات رياضية، مما يجعلها عُرضة لتقلبات حادة تهدد قيمتها.

وأكد المنزلاوي، أن سيطرة فئات محدودة على سوق البيتكوين يزيد من احتمالات اتخاذ قرارات تؤدي إلى انهيارها بالكامل، وفي هذه الحالة، قد يخسر المستثمرون أموالهم دون ضمانات تعويض.

وشدد على أنه رغم شعبيتها المتزايدة، يجب الحذر قبل الاستثمار في البيتكوين، نظرًا للتقلبات المرتفعة والمخاطر المرتبطة بعدم وجود أطر تنظيمية واضحة.

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