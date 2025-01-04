هل من حق الحكومة السورية الحالية إعلان حالة الحرب؟.. خبير سياسي يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف بشير عبد الفتاح، كاتب وخبير سياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحكومة الانتقالية في سوريا لتسيير أعمال ومن يتعامل معها على أنها سوريا مخطئ، موضحا أن الحكومة جاءت لسد فراغ لو ظل كما هو لأتبعه فوضى.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن هذه الحكومة الانتقالية تقول إنها كانت في طليعة الذين تخلصوا من النظام السابق وبالتالي من حقهم شغل الفراغ الذي أحدثه رحيل بشار الأسد.

وأكد بشير عبد الفتاح، كاتب وخبير سياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه ليس من حق الحكومة السورية إعلان حالة الحرب أو توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية.

واختتم أنه ليس من اختصاصها تعديل المناهج السورية وهذا يحتاج لجنة من كل أنواف الطيف الفكري والثقافي والمعرفي لمعرفة ما يحتاج لتغيير وفق خطة ونهج الدولة السورية.

اقرأ أيضا:

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول

وظائف خالية في 4 شركات كهرباء -تفاصيل وتخصصات