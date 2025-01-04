إصابة الناقد الأدبي الكبير محمد عبد المطلب بجلطة في المخ

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور شوكت المصري، أستاذ مساعد النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، عن إصابة الناقد الأدبي الكبير، الدكتور محمد عبد المطلب بجلطة في المخ.

وقال "المصري"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصيب أستاذنا الدكتور محمد عبد المطلب أمس بجلطة في المخ.. تم نقله على إثرها إلى المستشفى.. وهو الآن في غرفة العناية المركزة.. دعواتكم أن تمر هذه المرحلة بسلام. دعواتكم".

ومحمد عبد المطلب مصطفى، هو أديب وكاتب وناقد وأستاذ جامعي، وُلد في مدينة المنصورة في مصر عام 1937م، وحاصل على جائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب تقديرًا لإنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية.

يعتبره بعض الأدباء أحد المؤسسين للدرس النقدي البلاغي العربي الحديث، وأحد رواد إسهاماته التطبيقية، من خلال مؤلفاته (البلاغة والأسلوبية) و(البلاغة العربية.. قراءة أخرى)، و(قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني)، و(جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم)، و(قراءة ثانية في شعر المرئ القيس).

يُذكر أن حصوله على جائزة الملك فيصل كان تقديرًا لإنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية؛ إذ درس النصوص بكفاءة واقتدار موائمًا بين معرفة عميقة بالتراث والنظريات الأدبية الحديثة.

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